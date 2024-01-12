Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2024 ocak ayı ECB faiz kararı toplantısı)

2024 ocak ayı ECB faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Yatırımcılar tarafından merakla beklenen ECB faiz kararı öncesinde, ECB Başkanı Christine Lagarde faiz indirimine yönelik açıklamada bulundu. Peki, ECB faiz kararı ne zaman?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu ocak ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.



Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 25 Ocak'ta yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 16.15'te açıklanacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasından emin olduktan sonra faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade etti.



Bugün ise İngiltere'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.