Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 ECB nisan ayı faiz kararında

ECB FAİZ KARARI NE YÖNDE OLACAK?



Uzmanlar, tarifelerden kaynaklı durgunluk endişeleri, Avro Bölgesinde enflasyonun düşüş eğiliminde olması ve avronun değer kazanmasından kaynaklı nedenlerle ECB'nin politika faizlerinde indirime gideceği öngörüsünde bulundu.



ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Geçen ay ECB, faiz oranı seviyesinin daha az kısıtlayıcı olduğunu ve Avro Bölgesi büyümesinin hızlanmasının beklendiği düşünülerek faiz indirimi döngüsüne ara verebileceğini ima etmişti." dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'dan bu yana durumun kökten değiştiğini belirten Houte, ABD'nin gümrük vergilerinin ECB'nin büyümesinden rahatlıkla 0,3 puan eksiltebileceğini ifade etti.



Petrol fiyatlarındaki düşüş ve avronun değer kazanmasının AB'nin misilleme tarifelerinden kaynaklanan enflasyonist baskıları sınırlayabileceğini dile getiren Camatte, bu durumun ECB'ye bir kez daha faiz indirimi için yeterli alan tanıyacağını söyledi.



Camatte, bu nedenle haziranda da 25 baz puanlık bir faiz indirimi olabileceğini vurguladı.