Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? ECB yılın son faiz kararını duyuracak

Yılın son faiz kararını açıklayacak olan ECB Para Politikası Kurulu faiz kararı için geri sayım başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin aralık ayında açıklanacak olan faiz kararı için faiz indirimine gitmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor. Peki, aralık ayı ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu aralık ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.



Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 12 Aralık 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 16.15'te açıklanacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Avrupa borsaları dün ABD'de yıllık enflasyonun ekimde beklentiler dahilinde gelmesinin ardından karışık seyirle tamamlanırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu'nun bugün açıklayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında olacak.



Analistler, Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyecek olası ABD gümrük tarifeleri konusunda endişelerinin devam ettiğini belirtti.



Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yılın son toplantısında da faiz indirimlerine devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.