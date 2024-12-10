Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? Euro bölgesi için yılın son faiz kararı

Aralık ayı ECB faiz kararı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarthe tarafından açıklanacak olan yılın son faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin beklentisi merak ediliyor. Peki, aralık ayı ECB faiz kararı ne zaman?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu aralık ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.



Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 12 Aralık 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 16.15'te açıklanacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Avrupa ekonomisindeki zayıflığın ve enflasyondaki yükseliş eğiliminin sürdürmesinden dolayı Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasında kademeli gevşemeye devam etmesi bekleniyor.



ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, ECB yönetim kurulu üyelerinin 25 baz puanlık bir faiz indiriminde anlaşmış gibi göründüğünü ancak daha büyük bir faiz indiriminin de ihtimaller dışında tutulmaması gerektiğini belirtti.



ECB'nin ekim ayı toplantısı öncesindeki noktaya geri dönüldüğünü ifade eden Brzeski, bu seferki tek farkın faiz indiriminin yapılıp yapılmayacağı değil, 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı azaltılacağı yönünde olduğunu aktardı.



Brzeski, ekim toplantısı öncesinde, her iki seçenek için de iyi argümanlar olduğunu ancak toplantıda bankanın argümanlarının 25 baz puanlık bir indirime işaret ettiğini anımsattı.



Ekim ayındaki toplantıdan bu yana güven endeksleri zayıflarken, manşet enflasyonun hızlandığını kaydeden Brzeski, ekonomik durgunluk eğilimlerinin ECB için çok rahatsız edici bir durum olduğunu vurguladı.