Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2022 ECB kasım ayı PPK faiz kararı)

ECB kasım ayı faiz kararı öncesinde piyasaların bekleyişi sürüyor. Kripto para yatırımcıları tarafından da merakla beklenen faiz kararı öncesinde, analistler toplantı sonucundaki beklentilerini açıkladı. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının açıklanacağı tarih yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ECB faiz kararının ne zaman açıklanacağı yayımlanan takvim sonrası belli oldu.



Buna göre; Avrupa Merkez Bankası (ECB) kasım ayı faiz kararı 15 Aralık'ta (Bugün) saat 16.15'te açıklanacak.

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Analistler, Fed'in gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve 2024'e kadar politika faizinde indirim sürecinin başlamayacağına işaret etmesinin, piyasalar tarafından "şahin" algılandığını söyledi. Beklenenden düşük enflasyon verilerine rağmen Fed'in sıkı duruşunu koruduğunu vurgulayan analistler, yatırımcıların bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları ve verilecek mesajlara odaklandığını kaydetti.



Piyasalarda, önceki toplantılarında 75'er baz puan faiz artıran ECB ve BoE'nin sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlanıyor. Buna karşın her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının da masada kalmaya devam ettiği görülüyor. Öte yandan ECB'nin güncellenecek ekonomik tahminleri ile bölgede resesyon riskine ilişkin fiyatlamaların şekillenmesi bekleniyor.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



Avrupa Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkardı. Faiz oranı 2009'dan beri en yüksek düzeye yükseldi. İki aydaki toplam faiz artışı 1,5 puanı buldu.



Karar sonrası açıklama yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, "Birkaç toplantıda faizleri artırmak zorunda kalabiliriz" dedi.