Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2023 ECB haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı ECB faiz kararı toplantısı içni geri sayım başladı. Avrupa bölgesinde alınacak olan faiz kararını bekleyen yatırımcılar, piyasadaki yatırımlarıyla ilgili yön tayinlerini buna göre ayarlayacak. Peki, ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu faiz toplantısı takvimi belli oldu.



Buna göre; ECB haziran ayı faiz kararı toplantısı 15 Haziran'da yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 16.15'te açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın gelecek dönem için veri bazlı karar alma yöntemini sürdüreceği öngörülüyor.



Enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" politikalarını sürdüren ECB'nin yarın açıklayacağı para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırabileceği beklentisi öne çıkarken, ECB'nin bu toplantıda açıklayacağı makroekonomik tahminlerin de varlık fiyatları ve piyasa beklentileri üzerinde etkili olması tahmin ediliyor. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat