Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2023 ECB temmuz ayı PPK faiz kararı)

Temmuz ayı ECB faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarını direkt etkileyen etkenlerden olan ECB faiz kararı, yatırımcıların odağında. Analistler ECB faiz kararıyla ilgili beklentisini açıkladı. Peki, ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu faiz toplantısı takvimi belli oldu.
Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 27 Temmuz'da (bugün) yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.
Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran Fed, geçen ay bu adımlarına ara vererek politika faizini sabit bırakmıştı. Dünkü temmuz toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselten Fed, böylece politika faizini 31 Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış oldu.
Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.
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