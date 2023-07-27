Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2023 ECB temmuz ayı PPK faiz kararı)

Temmuz ayı ECB faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarını direkt etkileyen etkenlerden olan ECB faiz kararı, yatırımcıların odağında. Analistler ECB faiz kararıyla ilgili beklentisini açıkladı. Peki, ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta?

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu faiz toplantısı takvimi belli oldu.



Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 27 Temmuz'da (bugün) yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.