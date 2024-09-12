Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 ECB eylül ayı faiz kararı)

Eylül ayı ECB faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. ABD enflasyon verisinin beklenti dahilinde açıklanmasının ardından yatırımcılar gözlerini ECB ve FED faiz kararına çevirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin eylül ayında faiz indirimine gitmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor. Peki, eylül ayı ECB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu eylül ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu. Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 12 Eylül 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



ECB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.



Analistler, ABD'de ve bölgede artan resesyon endişelerinin bankanın 3 temel faiz oranını farklı büyüklüklerde indirebileceğinin de para piyasalarındaki fiyatlamalara dahil olduğunu kaydetti.





Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,8, yıllık bazda da yüzde 1,2 azalış kaydederek tahminlerin altında gerçekleşti.



Kurumsal tarafta ise Alman Commerzbank, İtalyan UniCredit SpA bankasının yüzde 9 hissesini satın aldığını açıklamasının ardından günü yüzde 16,55 değer kazanarak kapattı. UniCredit hisse fiyatı ise sadece yüzde 0,22 yükseldi.