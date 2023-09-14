Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 ECB eylül ayı faiz kararı)

ECB faiz kararı toplantısı, eylül ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ECB'nin "şahin" adımlarla hareket ettiği dönemde, yatırımcıların tedirgin piyasa takibi sürüyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu faiz toplantısı takvimi belli oldu.



Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 14 Eylül'de yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.



EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra karar sonrası Lagarde'ın yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında bulunuyor.



Enflasyon ve resesyon ikileminin devam ettiği Avrupa'da açıklanan veriler, ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bugün politika faizini yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan artırması öngörülüyor.



Ayın başından bu yana Banka'nın yaklaşık yüzde 40 ihtimalle faiz artışına gideceği fiyatlanıyordu.



Analistler, ECB'nin faiz kararının ardından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda, Banka'nın önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.