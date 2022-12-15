Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2022 ECB kasım ayı PPK faiz kararı)

ECB kasım ayı faiz kararı merakla bekleniyordu. Kripto para yatırımcıları tarafından da merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?



ECB FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizi art arda dördüncü kez artırdı.



ECB, politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 2,5'e yükseltti.



ECB'nin önceki iki toplantıda faizleri 75 baz puan artırmasının ardından 50 baz puan artışa gitmesi bekleniyordu.



ECB, varlık alım programı portföyünün mart başından itibaren ölçülü ve öngörülebilir bir hızda düşeceğini açıkladı. Varlık alım portföyündeki düşüş 2023'ün ikinci çeyreğinin sonuna kadar aylık bazda ortalama 15 milyar euro olacak.



ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Analistler, Fed'in gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve 2024'e kadar politika faizinde indirim sürecinin başlamayacağına işaret etmesinin, piyasalar tarafından "şahin" algılandığını söyledi. Beklenenden düşük enflasyon verilerine rağmen Fed'in sıkı duruşunu koruduğunu vurgulayan analistler, yatırımcıların bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları ve verilecek mesajlara odaklandığını kaydetti.



Piyasalarda, önceki toplantılarında 75'er baz puan faiz artıran ECB ve BoE'nin sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlanıyor. Buna karşın her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının da masada kalmaya devam ettiği görülüyor. Öte yandan ECB'nin güncellenecek ekonomik tahminleri ile bölgede resesyon riskine ilişkin fiyatlamaların şekillenmesi bekleniyor.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



Avrupa Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkardı. Faiz oranı 2009'dan beri en yüksek düzeye yükseldi. İki aydaki toplam faiz artışı 1,5 puanı buldu.



Karar sonrası açıklama yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, "Birkaç toplantıda faizleri artırmak zorunda kalabiliriz" dedi.