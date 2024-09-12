Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? (2024 ECB eylül ayı PPK faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı belli oldu. Eylül ayında Avrupa bölgesinde faizin ne yönde olacağını merak eden yatırımcılar, ECB'nin vereceği kararı heyecanla bekliyordu. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ECB faiz kararı, ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda açıklandı. Peki, eylül ayı ECB faiz kararı ne oldu?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? (2024 ECB eylül ayı PPK faiz kararı)

Eylül ayı ECB faiz kararı açıklandı. ABD enflasyon verisinin beklenti dahilinde açıklanmasının ardından yatırımcılar gözlerini ECB ve FED faiz kararına çevirmişti. (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin eylül ayında faiz indirimi için sinyalleri vermişti. Peki, eylül ayı ECB faiz kararı ne oldu?

ECB KARARI NE OLDU?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu eylül ayı faiz kararı belli oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne oldu? (2024 ECB eylül ayı PPK faiz kararı) - 1

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

ECB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, ABD'de ve bölgede artan resesyon endişelerinin bankanın 3 temel faiz oranını farklı büyüklüklerde indirebileceğinin de para piyasalarındaki fiyatlamalara dahil olduğunu kaydetti.


Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,8, yıllık bazda da yüzde 1,2 azalış kaydederek tahminlerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise Alman Commerzbank, İtalyan UniCredit SpA bankasının yüzde 9 hissesini satın aldığını açıklamasının ardından günü yüzde 16,55 değer kazanarak kapattı. UniCredit hisse fiyatı ise sadece yüzde 0,22 yükseldi.

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