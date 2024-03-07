Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 ECB mart ayı PPK faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) mart ayı faiz kararı belli oldu. Euro Bölgesi için alınan yeni faiz kararı, ekonomi haberlerini yakından takip edenlerin yanı sıra dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından da merak ediliyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 ECB mart ayı PPK faiz kararı)

Mart ayı Merkezi Bankası (ECB) faiz kararı açıklandı. Yüzde 2'lik enflasyon hedefi bulunan ECB, faizin geçtiğimiz ay 2,6'ya gerilediğini açıklamıştı. Şimdi gözler açıklanan yeni politika faizi verilerine çevrildi. Peki, mart ayı ECB faiz kararı ne oldu?

ECB KARARI NE OLDU?

Avrupa (ECB), bu yılın ikinci para politikası toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Ana refinansman faiz oranı beklentilere paralel yüzde 4,5'te sabit bırakıldı.

Bu seviye 22 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Euro Bölgesinde enflasyon şubat ayında yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya gerilemişti.

ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefi bulunuyor.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...