Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? (2024 ECB mart ayı PPK faiz kararı)

Mart ayı Avrupa Merkezi Bankası (ECB) faiz kararı açıklandı. Yüzde 2'lik enflasyon hedefi bulunan ECB, faizin geçtiğimiz ay 2,6'ya gerilediğini açıklamıştı. Şimdi gözler açıklanan yeni politika faizi verilerine çevrildi. Peki, mart ayı ECB faiz kararı ne oldu?



ECB FAİZ KARARI NE OLDU?



Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın ikinci para politikası toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.



Ana refinansman faiz oranı beklentilere paralel yüzde 4,5'te sabit bırakıldı.

Bu seviye 22 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.



ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



Euro Bölgesinde enflasyon şubat ayında yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya gerilemişti.



ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefi bulunuyor.