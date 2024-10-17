Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 ECB ekim ayı PPK faiz kararı)

Ekim ayı ECB Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin ekim ayında açıklanacak olan faiz kararı için faiz indirimine gitmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor. Peki, ekim ayı ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak? ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu ekim ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu. Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 17 Ekim 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrildi.



ECB'nin bugün yapacağı para politikası toplantısında üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.



Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.



Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile Nisan 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede enflasyon ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedefinin de altına inmiş oldu.