Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 ECB ekim ayı PPK faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim ayı faiz kararı, EURO bölgesinde yaşayan yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Avrupa Bölgesi'nde açıklanacak olan ekim ayı faiz kararı piyasanın odağında yer alırken gözler ECB Para Politikası Kuruluna çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto para tarafında yatırımı olan binlerce kişi, ECB'nin ekim ayı faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, ekim ayı ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 ECB ekim ayı PPK faiz kararı)

Ekim ayı ECB Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin ekim ayında açıklanacak olan faiz kararı için faiz indirimine gitmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor. Peki, ekim ayı ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ECB KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu ekim ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.

Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 17 Ekim 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? (2024 ECB ekim ayı PPK faiz kararı) - 1

BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bugün yapacağı para politikası toplantısında üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,7 ile Nisan 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Ülkede enflasyon ayrıca İngiltere 'nın (BoE) yüzde 2 hedefinin de altına inmiş oldu.

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