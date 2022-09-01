Avrupa Yatırım, geri dönüşüm yatırımlarını artırıyor

Ayakkabı ve çanta sektöründe artan küresel talep, alternatif üretim yollarına ve hammadde seçeneklerine yönelik ihtiyacı artırdı. Tüketicilerin talebi, alternatif hammaddeler arasında öne çıkan suni deri pazarının büyümesinin itici gücü olarak konumlandı.

2021’deki büyüklüğü 33,7 milyar dolar olarak ölçülen küresel suni deri pazarının, 2022’den 2030’a kadar yıllık %8 bileşik büyüme oranıyla genişleyeceği tahmin edildi.

Kullan-at giyim sektörünün her geçen yıl daha büyük bir pazar oluşturduğuna dikkat çeken Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, holdingin son yatırımı olan Naturel Geri Dönüşüm’ün sektörü döngüsel ekonominin bir parçası haline getirebilmek için nasıl bir rol üstlendiğine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Natural Geri Dönüşüm'ün suni derileri geri dönüştürerek bugün yapı endüstrisinin yoğun olarak kullandığı EPDM membran malzemesinin üretimine odaklandığını vurgulayan Ramazan Burak Telli, “Avrupa Yatırım Holding olarak amacımız gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bunun için doğru sektörlerde yatırım yaparak değer oluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.



GAZİANTEP 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTERİYOR



Avrupa Yatırım Holding'in sürdürülebilirlik odaklı geri dönüşüm yatırımlarından sonuncusu olarak konumlanan Naturel Geri Dönüşüm, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu. Suni derileri geri dönüşüm işleminden sonra EPDM membrana dönüştüren fabrika, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Avrupa Yatırım Holding çatısı altında, Ege Karma Kauçuk bağlı ortaklığıyla, 4 milyon TL sermayeli bir şirket olarak faaliyet göstermeye başladı.

Her sektörde çevresel anlamda en iyi pratiklerin benimsenmesi ve döngüsel ekonominin sektörlerin temel odağı olması gerektiğine dikkat çeken Ramazan Burak Telli, "Geoflex, Geoflex Keçeli, Flexdlt gibi EPDM membran çeşitlerimizle hem moda endüstrisinin ürettiği suni derileri geri dönüştürüyor, hem de yapı sektörünün ihtiyaç duyduğu dayanıklılığa yanıt verebilecek %100 çevreci ürünler geliştiriyoruz. Avrupa Yatırım Holding olarak yaptığımız bu son yatırım, şirketimizin yenilikçi, sürdürülebilir, değer odaklı ve sorumlu yaklaşımı benimseyen yatırım vizyonuna tam anlamıyla uyuyor. Güçlü büyüme potansiyeline sahip bir sektörde, yepyeni bir oyuncuyla var olmaya başladık" dedi.



“ÖNCÜ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”



Türkiye’nin en değerli yatırım şirketlerinden biri olmayı hedeflediklerini hatırlatan Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Naturel Geri Dönüşüm ile geri dönüşüm sektöründeki faaliyet alanımızı daha da genişleterek şeffaflık, refah ve istikrar eksenlerine katkıda bulunacak verimli ve sürdürülebilir yatırımlar yapmak olarak belirlediğimiz amacımıza bir adım daha yaklaşıyoruz. Hedefimiz, tüm şirket ve iştiraklerimizde yenilenebilir enerji kullanmak, sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemek, adil iş modelleri oluşturmak ve elde ettiğimiz kazanımları sermayedar, ortak, çalışan ve müşterilerimizle paylaşarak ülkemizin refahını artırmak. Bu hedefe ulaşmak için iştiraklerimize yalnızca finansal sermayemizle değil, entelektüel sermayemizle de destek oluyoruz. Temmuz sonunda KAP'a bildirdiğimiz ve yalnızca pazarlama fonksiyonuna odaklanan yeni iştirakimiz de bu savımızı destekliyor. Sağlık, tarım, geri dönüşüm ve hizmet gibi faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde iş birliklerini geliştirmek, yatırımları artırmak ve Avrupa Yatırım Holding’i yaklaşım anlamında bir emsale dönüştürmek için durmadan çalışmayı sürdürüyoruz.”