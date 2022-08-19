Avrupa Yatırım Holding’in net dönem kârı bir yılda %863 arttı

2022 itibarıyla yenilikçi, sürdürülebilir ve değer odaklı yatırımlarına hız veren Avrupa Yatırım Holding, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Holdingin net dönem kârı bir önceki yıla kıyasla %863 artarken, aktif büyüklüğü de ikiye katlandı.

Haberler - ntv.com.tr 19.08.2022 - 11:20

Avrupa Yatırım Holding’in net dönem kârı bir yılda %863 arttı

2022'nin ilk yarısı geride kalırken, İstanbul’da işlem gören şirketlerin yatırımcılarına sunmakla yükümlü olduğu bilançolar da duyurulmaya başlandı.

Bu kapsamda ilk 6 aydaki finansal performansını açıklayan Avrupa Holding, 1 Ocak - 30 Haziran 2022 tarihlerine dair kazanç ve büyüme verilerini kamuoyuyla paylaştı.

2022 itibarıyla yenilikçi, sürdürülebilir, değer odaklı ve sorumlu yaklaşımıyla farklı sektörde güçlü büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırımlarını artıran şirketin net dönem kârı, 2022’nin ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %294 arttı. Şirketin kârındaki yıllık yüzdelik değişim oranı ise %863 oldu.

Yılın ilk yarısındaki finansal performansa ilişkin görüşlerini paylaşan Avrupa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, “Avrupa Yatırım Holding olarak, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen başarılı bir çeyreği daha geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Aktif büyüklüğümüzün bir önceki yıla göre %99 arttığı bu dönemde, attığımız stratejik adımların karşılığını aldık” dedi.

HASILATI  %470  ARTTI

Hasılatı geçen yılın İkinci dönemine göre  %470  artan Avrupa Yatırım Holding’in, AVHOL koduyla işlem gördüğü İstanbul’daki toplam piyasa değeri ise 300  milyon TL oldu.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Ramazan Burak Telli, “Avrupa Holding olarak dünyanın geleceğinde önemli rolü olduğuna inandığımız tarım sektörü başta olmak üzere, sağlık, turizm, inşaat, çevre ve sanayi gibi stratejik sektörlerde iştiraklerimizle faaliyet gösteriyoruz. Alaçatı, Nişantaşı ve Ataşehir'deki restoranlarımızla turizm sektörüne değer katıyor, parklarda kullanılan yumuşak kauçuk zeminin Türkiye'deki 4 imalatçısından biri olan Ege Karma Kauçuk Fabrikası'nı büyütmeye odaklanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana ortak olduğumuz şirketlere finansal desteğin yanı sıra entelektüel sermayemizi de aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ YATIRIM ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yatırım süreçlerinde yenilikçi, sürdürülebilir, değer odaklı ve sorumlu bir yaklaşım benimsediklerinin altını çizen Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Avrupa Holding olarak ülkemizde ve yurt dışında stratejik turizm, sağlık, sanayi ve tarım gibi stratejik sektörlere öncü olmak, analizlere dayalı istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisini tercih etmek için çalışıyoruz. Öz değerlerden ödün vermeden, yaratıcı ve rekabetçi çözümlerimizle kendimize ve tüm halkımıza değer katmayı görev belliyoruz. Mali sonuçların rehavetine kapılmadan, aynı özveriyle çalışmayı ve yatırımcılarımızla birlikte büyümeyi sürdüreceğiz. Toplumsal yaşamda saydamlık, ekonomik yaşamda refah ve istikrara etkin olarak katkıda bulunacak ticari ve endüstriyel platformlarda verimli ve sürdürülebilir yatırımlar yapmak vizyonumuzla Türkiye’nin en değerli yatırım şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz.”

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