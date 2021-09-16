Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor

Avrupa'da fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna üzerinden tedariki azaltması ve Kuzey Akım 2’nin inşaat süreciyle ilgili gelişmelerle Eylül 2020’den bu yana neredeyse 5 katına çıktı.

Kışın yaklaşmasıyla beraber rezerv seviyesi salgın öncesine göre düşük kalan doğalgaz depolarının da doldurulması, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Ekim 2020'de 180 dolar olan bin metreküp doğalgazın fiyatı dün 943 dolarla rekor kırdı. Türkiye'nin boru hatları üzerinden şu an bin metreküpünü yaklaşık 240 dolara satın aldığı Rus gazının fiyatının ekim başında 270 dolara yükselmesi bekleniyor.