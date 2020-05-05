Avrupa'dan Türkiye'ye turşu baskısı!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dış pazar talebinin arttığı turşuda, bu yıl 250 milyon dolarlık rekor dış satım rakamına ulaşılması bekleniyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye 2019'da 98 ülkeye turşu sattı. Bu satış karşılığı elde edilen 217 milyon 638 bin dolar rekor olarak kayıtlara geçti.

Turşu ihracatı bu yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 76 milyon dolar oldu. Bu dönemde 34 milyon dolarla en fazla biber turşusu ihraç edilirken, bunu 26 milyon dolarla kornişon ve 11 milyon dolarla karışık sebze turşuları izledi.

HEDEF 250 MİLYON DOLAR



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden hem yaş meyve sebze hem de mamul ürünlere yönelik taleplerin arttığını dile getirdi.

İhracat kanallarında yaşanan sıkıntıların Ticaret Bakanlığı tarafından hızlıca çözülmesi sayesinde ülkeye döviz girişinin devam ettiğini belirten Uçak, özellikle gıda ihracatında yaşanan sıkıntıların hemen çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle bağışıklığı güçlendiren fermente ürünlere talebin yoğunlaştığını belirten Uçak, "Corona virüs sonrasında dış talebi en fazla artan ürünlerin başında turşu geliyor. İkili anlaşmalara ve talebe bakacak olursak bu yılı 250 milyon dolarlık turşu ihracatıyla kapatacağımızı umut ediyoruz" dedi.

"İTALYA'DA ÜRETİM DURUNCA TALEP ARTTI"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan turşu ihracatçısı Mehmet Kırıcı, artan talebe yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

"BU KADAR SIKIŞTIRAN TALEP GÖRMEDİK"

Firmasının Orta Doğu ülkelerine ihracat yaptığını dile getiren Kırıcı, şunları kaydetti:

"Orta Doğu ülkelerinden talep kesildi ancak 2 aydan beri Avrupa aşırı derecede ürün talep ediyor. Bunun kadar sıkıştıran bir talep görmedik. Yetiştirmekte zorlanıyoruz. Avrupa bu ürünü birçok yerden alıyordu. İtalya bizim bu alanda en büyük rakiplerimizden biriydi. Bu ülkede üretim durduğundan bize talep çok arttı. Yeni sezon da bereketli gözüküyor. Tam kadroyla çalışıyoruz. İşçi çıkarmadık tam tersine yeni istihdam sağladık. Bu sene rekor bekliyoruz" dedi.



KÜRESEL SALGIN: CORONAVİRÜS 4 MAYIS 2020

