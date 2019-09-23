Tekstil üretimi Türkiye'nin en önemli döviz kaynaklarının başında geliyor. Türkiye dünyanın 5’inci en büyük hazır giyim ve konfeksiyon tedarikçisi konumunda. Çorap sektörü ise sessiz sedasız büyük başarılara imza atarak Türk tekstilinin parlayan yıldızı konumuna yükseldi.

"AVRUPA PAZARINDA HAKİM HALE GELİYORUZ"

Avrupa pazarının en büyük tedarikçisi olan Türk firmaları uluslararası birçok markanın üretim üssü oldu. Geçen yıl 1,5 milyar çift çorap üreten Türk çorapçıları yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde etti. Rakamlara bakıldığında Türkiye, Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük çorap tedarikçisi durumunda. Geçen yıl yaklaşık 15 milyar dolar olan dünya çorap ihracatının yüzde 10'a yakın kısmını Türkiye gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili konuşan Aytuğ Çorap Genel Müdürü Saim Alikaya ülke olarak tekstil konusunda oluşan know-how’ı çorap alanında iyi değerlendirdiklerini ifade ederek “Yüksek teknolojiye dayalı üretim süreçleri, kaliteli hammadde ve rekabetçi fiyatlarla, Avrupa pazarında hakim hale geldiklerini söyledi.

Aytuğ Çorap Genel Müdürü Saim Alikaya

Alikaya “Avrupa fiyat odaklı olduğu kadar kalite odaklı. Dünyaca ünlü birçok markanın private label üretimi bizim makinelerimizde gerçekleşiyor. Elde edilen gelir ülkemiz adına sevinç verici ancak bizim onlara 1 dolar altına sattığımız çorapları onlar ülkelerinde 10-20 dolar arasında fiyatlara rahatlıkla satabiliyor.

Bu da bize dünya genelinde markalaşmanın ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Aytuğ Çorap olarak biz de iyi üretim yaparken dünya çapında bir marka olmak için adımlar atmaya başladık. Özellikle perakende sektöründe Avrupa’dan mı başlamak daha uygun olur Türkiye’den mi bunun analizlerini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"MARKA İŞ BİRLİKTELİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ"



Markalaşma sürecinin oldukça ciddi ve stratejik adımlar içerdiğini ifade eden Alikaya, “Avrupa ve Amerika'da çorap bir moda unsuru, fast-fashion ürünü olarak kabul görüyor. Türk çorap sektörünün kapsül koleksiyonlar, giyimi tamamlayan tasarımlar konusunda uzman ekiplere ihtiyacı var.

E-ihracat ve online satış yine sektörün geride kaldığı alanlar. Marka iş birliktelikleri yapmakta çok önemli. Biz marka olarak bulanların hepsinde adımlar atmaya başladık. Hatta Fenerbahçe ile bir anlaşma yaparak özel kutulu ve gündelik hayatta giyilebilecek son derece modern çoraplar ürettik. Gelecekte belki Avrupa’nın dev kulüpleriyle de anlaşmalar yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

"ABD TÜRKİYE'NİN HEDEF PAZARI KONUMUNDA"



Avrupa başta olmak üzere Rusya, İran ve Arap ülkelerine ciddi bir ihracatları olduğunu ifade eden Saim Alikaya “Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'nin çorap ihracatını yıllık 2 milyar dolara, dünya çorap pazarında payımızı da yüzde 15'e çıkaracağımızı düşünüyorum. Bu dönemde ABD çok önemli bir pazar. Çin ile yaşadıkları ticari anlaşmazlıkları iyi değerlendirirsek ülkemize büyük bir döviz girişi sağlarız. Bu anlamda yılda 2,3 milyar dolarla dünyanın en büyük çorap ithalatçısı olan ABD, Türkiye'nin hedef pazarı konumunda. Maalesef şu aşamada ABD’ye çorap satışımız 18 milyon dolar civarında.” dedi.



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