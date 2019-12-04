Avrupa'nın 'Efsane Cuma'sında Türk şirketten yeni rekor

Black Friday fırtınası Avrupa'yı etkisini gösterdi. Dünyada Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ve büyük markaların gerçekleştirdiği devasa indirimlerle adından söz ettiren Black Friday (Efsane Cuma) kapsamında, internete üzerinden yapılan online alışverişler yeni bir rekor kırdı.

Dünyanın en ünlü markalarının katıldığı ‘alışveriş çılgınlığı’nda, Avrupa’daki ürünlerin paketlenip dağıtılması bir Türk şirketi olan Netlog tarafından gerçekleştirildi. Netlog iştiraklerinden Bleckmann, 29 Kasım-02 Aralık tarihleri arasındaki 3 günde toplam 12 milyon ürün paketleyerek bu alanda yeni bir rekora imza attı. Netlog’un Belçika, Hollanda ve İngiltere’de bulunan ve toplam kapalı alan büyüklüğü 700 bin metrekareyi aşan 30’a yakın deposunda paketlenen siparişler, Türkiye dahil Avrupa’nın dört bir yanındaki tüketicilere gönderildi.



2 YILDA YÜZDE 250 BÜYÜDÜ



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, son yıllarda e-ticaretin özellikle Avrupa’da çok ciddi bir büyüme gösterdiğini belirterek, "Biz de Avrupa’nın moda alanındaki en büyük lojistik şirketi olan Bleckmann markamızla bu süreçte aktif olarak rol alıyoruz. 2017 yılında Black Friday kapsamında 3 günde 3,5 milyon sipariş paketlemiştik. Bu sayı geçtiğimiz yıl 8 milyona ulaştı.

Bu yıl ise yeni bir rekor kırarak bu sayıyı 12 milyona ulaştırdık. Hacimler o kadar yüksek ki bazı müşterilerimiz normalde cuma başlatacakları kampanyaları 2 gün geri çekip çarşamba başlatma kararı aldı" dedi.



3 BİN KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM



Avrupa genelinde yoğun talebe yetişmek için Bleckmann depolarında 3 bin kişilik ilave istihdam sağladıklarını da sözlerine ekleyen Gökalp Çak, "Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızla birlikte toplam 15 bin kişilik bir çalışan sayımız var. Sağladığımız bu ilave istihdamla birlikte bu sayı 18-20 binlere yaklaştı. Lojistikte bir dünya markası olma hedefiyle çıktığımız yolda; bir Türk şirketi olarak Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da istihdama katkıda bulunmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz."



Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak

DÜNYA GENELİNDE 170 MÜŞTERİSİ VAR



Bleckmann’in 2019 yılı cirosunun 350 milyon euroyu geçeceğini belirten Gökalp Çak, “Üç yıl içinde bu şirketimiz için koyduğumuz hedef 600 milyon euroluk ciro. Tabii bu rakam Bleckmann üzerinden yapabileceğimiz satın almalarla 1 milyar eurolara çıkabilir. Bleckmann’in bütün dünyanın tanınmış markalarından 170 tane müşterisi var. Avrupa’daki depolarımızdan tüm Avrupa’daki 29 ülkeye mal gönderiyoruz” dedi.



AVRUPA’NIN EN KÖKLÜ MARKALARINDAN



Bugün itibarıyla Avrupa’nın en büyük fashion & life style lojistik şirketi konumunda bulunan Bleckmann, kıta Avrupa’sının en köklü markaları arasında yer alıyor. 1862 yılında Benjamin Bleckmann tarafında kurulan şirket 157 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Bugün itibarıyla Bleckmann şirketinin yüzde 90’dan fazla hissesi Türk lojistik şirketi Netlog’a ait. Netlog’un Bleckmann yatırımının geçmişi ise bundan 5 yıl öncesine dayanıyor. Şirket 2014’te Avrupa’da ciddi iki satın alma gerçekleştirirken; Hollandalı TNT Logistics’in sahip olduğu Bleckmann ile Belçikalı Belspeed firmalarını bünyesine katmıştı. Daha sonra bu iki şirket Bleckmann markası altında birleştirilmişti.

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