Ayakkabıda istihdam projesi: 7 bin 500 engelli vatandaş işe alınacak

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nden (TASD) yapılan açıklamaya göre, ortak proje ile ilk etapta işitme ya da konuşma engelli olan 7 bin 500 vatandaşa istihdam sağlaması planlanıyor.

Dernek Başkanı Berke İçten, üretim artışı nedeniyle ciddi bir işçilik sorunu yaşadıklarını ve üretimi artırmaları gerektiğini belirterek, istihdam çağrısı yaptıklarını dile getirdi.

"Tam da bu aşamada İşitme Engelliler Federasyonu çağrımıza yanıt verdi" diyen İçten, proje için İŞKUR desteği almayı hedeflediklerini ifade etti.



İstanbul'un pilot şehir olarak seçildiğini ve projenin devamında tüm Türkiye'ye yayılmasının hedeflendiğini kaydeden Berke İçten, hem ara eleman hem de kalifiye ve usta eleman yetiştirmek üzere saya dikiminden, montaja kadar ayakkabı üretimi için gerekli olan tüm aşamalarda çalışacak personele ihtiyaçları olacağını bildirdi.