Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak bu sene sonuna kadar sıfırlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.06.2022 - 11:29

Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

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16 ürüne ihracattan önce ithalat şartı geldi

Karadeniz havzasında yaşanılan gelişmeler dikkate alınarak temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ile yağların ithalatında düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan gümrük vergisi oranları geçici olarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

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