Yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçekleri için alım fiyatlarını 28,50 TL olarak açıkladı.

Ayçiçek alım fiyatı açıklandı

S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği, ayçiçek alım fiyatlarını güncelledi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçekleri için alım fiyatının 28,50 TL olarak belirlendiği duyuruldu.

NAKLİYE ÖDEMESİ DE YAPILACAK

Açıklamada ayrıca, üreticilere nakliye ödemesinin de yapılacağı belirtilerek, karar ayçiçek piyasasına duyuruldu.

