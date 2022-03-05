Ayçiçek yağında kriz kapıda mı?

Ayçiçek yağında stok krizi kapıda. Türkiye ayçiçek yağında net ithalatçı, dünyada en fazla alım yapan ülke.



En fazla ithalat Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor. İthalatın yüzde 70'i bu iki ülkeden gerçekleşiyor.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÜRÜN TEDARİĞİNİ ZORLUYOR



Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle sevkiyatta sorun yaşanıyor. Hem raftaki hem de stoktaki ürün nisan ayının ortasına kadar ancak yetecek kapasitede.



Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ''Gelen gemilerde problem oldu. Ticaret Bakanlığımız ile görüştük. Bir heyet limanlarda. Tez zamanda sorunun çözülmesini umut ediyorum. Şunu biliyoruz ki Rusya'nın gaz akımı devam ediyor. Bizim ürünlerimizin de geleceğini umuyorum'' dedi.



Ayçiçek yağında fiyat artışı sürekli gündemde olan bir konuydu. Son 10 günde de tonaj fiyatı 1400 dolardan 2 bin doların üzerine çıktı. Yani fiyat etiketleri yeniden değişiyor.



AYÇİÇEKTE ALTERNATİF PAZAR ARAYIŞI



Öte yandan Türkiye'nin, ayçiçeği ticaretinin sekteye uğramaması için alternatif pazar arayışı var.



Büyükhelvacıgil, ''Romanya, Moldova, Bulgaristan'da bizimle aynı değerlerde veya bizim biraz üzerimizde hasatlar var. Oralardan bir tedarik söz konusu olabilir. İkinci bir tedarik de Arjantin'den olabilir fakat oralarda navlun ve nakliye sürecinin uzun olması önemli bir etki'' diye konuştu.

