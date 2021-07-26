Aydın inciri tezgahlarda yerini aldı

Aydın inciri tezgahlardaki yerini aldı. Bu yıl kilosu 15-20 TL arasındaki fiyatla satılan sarılop incirlerin yaklaşık 1 hafta önce olgunlaştığı belirtildi.

Aydın ve çevresinde karayolları üzerinde kurdukları tezgahlarda incir satışlarına başlayan üreticiler bu yıl kuraklık dolayısıyla incir ağaçlarının meyveleri beslemekte güçlük çektiği belirtildi.

Aydın-İzmir Karayolu Erbeyli Mahallesi yakınlarında kurduğu tezgah ile incir satışı yapan üreticilerden Rüştü Duran, 3 gündür yol kenarında incir satışı yaptıklarını belirterek "Yaz tatili olmasından dolayı yoldan oldukça yoğun bir geçiş var. Bu yoğunluğa bayram tatili de eklenince oldukça güzel satışlarımız oldu.

Geçen yıl sezon ortasında incirin kilosunu 10-15 TL’ye sattık. Bu yıl 15-20 TL'ye satıyoruz. Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle rekolte ve kalitede düşüş bekleniyor. Ama biz fiyat ve satışlardan memnunuz" dedi.