Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar

İstanbul Güngören'de alüminyum doğrama alanında faaliyet yürüten şirket bir yıldır 7 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamadığını belirtti. Şirket yetkilileri çareyi Güngören Belediyesi'nin iş arayanlar ile iş verenleri buluşturmak amacıyla kurduğu Kariyer Merkezi'nde aradı ancak bu da çare olamadı. Açıklamaya göre Kariyer Merkezi'ne başvuran 3 bin 500'ün üstündeki iş arayanlardan hiçbiri şirket ile görüşmeye dahi gitmedi.



VASIFLI VEYA VASIFSIZ PERSONEL BULMAKTA ZORLUK ÇEKİLİYOR



Pandemi döneminde Kariyer Merkezi’nde bir yılda 593 kişinin yeni bir iş sahibi olduğu belirtildi. Sistem üzerinden eleştirmelerin yanı sıra iş arayan vatandaşlara bire bir tavsiyelerde bulunarak yönlendirmeler yapılmasına rağmen marangoz, çanta imalatı, çelik kapı imalatı, alüminyum doğrama gibi iş alanlarında vasıflı veya vasıfsız personel bulmakta zorluk çekildiği söylendi.



ŞİRKET YETKİLİSİ: ŞAŞKINIZ



7 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamayan şirket yetkilisi Emrullah Altuncu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır çalışma arkadaşı bulmakta güçlük çekiyoruz. Bizler alüminyum doğrama alanında faaliyet gösteriyoruz ve hem usta hem de ara eleman arayışımız devam ediyor ancak bir türlü uygun kriterlerde eleman bulamadık. Güngören Belediyesi'nin kurmuş olduğu Kariyer Merkezi'ne de başvurduk daha hızlı geri dönüş olur diye ancak oradan da hiç kimse görüşmeye gelmedi. Etrafımızdaki firmaların Kariyer Merkezi üzerinden eleman arayışlarını çok kısa sürede gerçekleştirmelerine rağmen bizlere geri dönüşün olmamasına çok şaşkınız" diye konuştu.



"MASA BAŞINDA ÇALIŞMAK İSTİYORLAR"



Kişilerin iş görüşmesine gelip işi beğenmeyerek gittiklerini belirten Emrullah Altuncu, "İnsanların çoğu üniversite okumuş. Diplomalarını almışlar. Bu yüzden de ‘biz üniversite mezunuyuz, böyle işlerde mi çalışacağız’ diye düşünüyorlar. Belediyede, kamuda masa başı iş arıyorlar. Ayrıca bizim sektöre insan yetiştirilmesi lazım. Bunda büyük bir eksiklik var" dedi.



"BİR YILDIR ELEMAN BULAMADIKLARINI TESPİT ETTİK"



Konuya ilişkin açıklama yapan Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, "Kurduğumuz sistem sayesinde işverenlerimizin kriterlerini ve iş arayan vatandaşlarımızın özelliklerini kaydediyoruz. Anında eşleştirmeler yaparak onları buluşturuyoruz. Bu sayede pandemi döneminde bizlere başvuran 3 bin 500'ün üzerinde vatandaşlarımızdan yaklaşık 600'ü yeni bir işe yerleşti.

Bazı işverenlerimizin açık pozisyonlarına bir yıldır başvuruda dahi bulunulmadığını tespit ettik. İnşallah en kısa sürede hem işverenlerimizin aradığı kriterlere uygun hem de iş arayan vatandaşlarımız yeni bir iş sahibi olmasına vesile olarak bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.