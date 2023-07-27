Aytemiz, Fortune 500 Türkiye listesinde ilk 50 şirket arasında

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune 500 Türkiye 2022 listesine giren Aytemiz, yıllık büyümesini %162, karlılığını ise %150 oranında artırarak, Fortune 500 listesinde 6 basamak yükselerek 50. sıraya yerleşti.

Ayrıca verimlilik sıralamasında da 5.4 aktif devir hızı ile Türkiye’nin en verimli şirketleri listesinde 42. sıraya yer aldı.

Türkiye’nin en büyük ve en prestijli şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2022 listesinde yer almaktan onur duyduklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, “Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm gelişmelere karşın, iş ve sonuç odaklı hareket eden ekibimizle ve en iyiye ulaşmaya olan bağlılıklarıyla gurur duyuyorum. Çalışanlarımızın daha iyi bir müşteri deneyimi sunma isteği ve operasyonel verimlilik konusundaki bitmeyen arayışları, şirketimizi yukarılara taşımada etkili oldu. Aytemiz olarak ileriye baktığımızda, sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli verimliliği önceliklendiriyoruz. Ülkemize yatırım yapmaya, müşterilerimize şaşırtan ürün ve hizmetler sunmak için yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz. İleri görüşlü bir yaklaşımı benimseyip; sektör trendlerini yakından takip ederek zorlukların üstesinden gelme ve akaryakıt sektöründeki dikkat çeken pozisyonumuzu daha da ileriye taşıma becerimize güveniyoruz. Tüm Aytemiz çalışanlarına, bizi tercih ettikleri için değerli müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. İstasyonlarımızda şaşırtan ürün ve hizmetler sunmaya ve herkes için değer yaratmaya kararlıyız.” dedi.



Aytemiz hakkında

Türkiye genelinde 580’den fazla istasyonu, 10 ikmal noktası ve 250.000 metreküplük depolama kapasitesi ile akaryakıt sektöründe hizmet veren Aytemiz, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 – 2022 listesinde 50’inci sırada yer almaktadır.