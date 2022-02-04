Aytemiz'in Vaay ile yaptığı akaryakıt satışı 50 milyon TL'yi aştı

Aytemiz’in sunduğu Vaay uygulamasının birinci yılını değerlendiren Genel Müdür Erol Varlık, uygulamayı bir yılda kullanan müşteri sayısının beklentilerin üzerinde olduğunu ve gerçekleştirilen akaryakıt satışının toplamda 50 milyon TL’yi aştığını söyledi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Adana’nın uygulamayı en çok kullanan iller olduğunu kaydeden Varlık, şöyle konuştu:



“Müşteri konforu için fintech gibi çalışıyoruz ve Vaay en iddialı olduğumuz projelerimizden birisi haline geldi. Ödemenin akaryakıt dağıtım şirketine yapıldığı elektronik satışı bireysel kullanıcıya açtık. Aytemiz Vaay uygulamasını kullanan müşteriler, yakıtını henüz istasyona gelmeden, üstelik avantajlı fiyatlarla satın alabiliyor. İstediği zaman dilediği istasyona gidip işleme ait kodu pompa görevlisine gösteriyor. Aracından bile inmeden yakıtını alıp hızla yoluna devam ediyor.”