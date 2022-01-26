Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, Türkiye'ye doğalgaz ihracatını artıracaklarını bildirdi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ithalatıyla ilgili teknik sorunların neden olduğu geçici ihtiyacın giderilmesi için Türkiye'nin Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirtti.Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildiğini kaydeden Ahmedov, "Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğalgaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır" ifadesini kullandı.