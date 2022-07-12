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Babasının hesabıyla oynadı, tazminatsız kovuldu

Özel bir bankada çalışan genç bankacı, babasına ait hesapta işlem yapınca tazminatsız işten kovuldu. Yargıtay, babasının yokluğunda işlem yapıp yerine imza attan bankacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti.

Haberler - İHA 12.07.2022 - 10:46

Babasının hesabıyla oynadı, tazminatsız kovuldu

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Özel bir bankada babısının hesabında kendisine haber vermeden işlem yapan bankacı, usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu.

Mahkemeye başvuran bankacı, iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek; kıdem ve ihbar tazminatı, ücret ve fazla mesai alacaklarının tahsilini istedi.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

da ait başka birinin hesabında izinsiz işlem yapılamayacağına dikkat çekilen kararda şöyle denildi:

"Davacı işçinin çalıştığı bankada babası adına mevcut hesapta işlem yaparken babasının yokluğunda işlem yapıp yerine imza attığı ve bu durumun anlaşılması üzerine iş akdine bu sebeple son verildiği ortadadır.

Bankacılık her şeyden önce güven esasına göre çalışılan bir yer olup davacı işçinin feshe konu edilen eylemi açık bir şekilde usulsüzlüktür, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmaz.

Açıklanan nedenle, davalı işveren fesihte haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

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