BAE'li şirketten deprem bölgelerindeki telekomünikasyon sektörüne 5,5 milyon dolarlık destek

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Etisalat şirketinin, Türkiye'de depremlerin vurduğu bölgelerdeki altyapının yeniden inşasına katkı için telekomünikasyon ekipmanları gönderdiği belirtildi.



Bu desteğin BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında sağlandığı aktarıldı.



Etisalat şirketinin toplam 20 milyon dirhem (yaklaşık 5,5 milyon dolar) değerinde telekomünikasyon ekipmanı gönderdiği kaydedilen haberde, söz konusu ekipmanların, dost ülke Türkiye'de depremlerden etkilenen bölgelerdeki mobil operatör baz istasyonlarındaki hasarın giderilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.



BAE telekomünikasyon şirketi Etisalat, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye ve Suriye'yle görüşmeleri bir hafta süreyle ücretsiz yapmıştı.



BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonu başlatılmıştı.

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