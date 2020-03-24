Bakan Albayrak: 65 yaş üstünün ödemeleri yasak sonuna ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı:



"Corona virüs salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız ekonomik istikrar kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir genel tebliğ hazırladık.

Tebliğ ile belirlenen sektörler için;



Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz.



Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek.



Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz. pic.twitter.com/PxW6azvE5B — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020

Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık."

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