Bakan Albayrak: 65 yaş üstünün ödemeleri yasak sonuna ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannameleri ödemesi 6 ay öteleniyor. Muhtasar ve KDV beyannamelerini 27 Temmuz'a erteliyoruz. 65 yaş üzeri mükelleflerimizi beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna ertelendi. (Vergi) Mücbir Sebep'e giren sektörleri belirledik. Belirlenen sektörlerin dışındaki tüm mükellefler mücbir sebep kapsamına alındı" açıklamasında bulundu.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 24.03.2020 - 11:15

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Corona virüs salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız ekonomik istikrar kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir genel tebliğ hazırladık.

Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık."

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