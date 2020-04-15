Bakan Albayrak açıkladı: 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



10 bin TL limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamında tahsislerin Cuma günü başladığını ifade etmiştim. Pazartesi günü itibari ile 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar TL’lik kaynak tahsis edilmiş oldu.



Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz.



Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz.



Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise, vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez.



Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık. Tıpkı Covid-19 salgınıyla olduğu gibi, salgının ekonomik etkileri ile mücadelede de, erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. Ve en başarılı ülkeler arasında olduk.



Hiçbir uluslararası kurum yada kuruluştan destek yada yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz.