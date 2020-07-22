Bakan Albayrak açıkladı: Yetenek Kapısı açıldı (Yetenek Kapısı nedir?)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:



"Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre!



Detaylar: http://yetenekkapisi.org



#yetenekheryerde"

YETENEK KAPISI NEDİR?

Yetenek Kapısı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin çalışmalarıyla oluşturuldu.

Yetenek Kapısı staj yapmak üniversiteleri için kamu kuruluşlarını ve özel sektör kuruluşlarını biraraya getiren bir seferberlik programı.

YETENEK KAPISINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

- Yetenekkapisi.org.tr adresinin aşağıda görünen giriş sayfasındaki ilgili alanları doldurun.



- Kayıt için kullandığınız e-Posta adresinize gelen aktivasyon bağlantısından şifrenizi oluşturun.



- Yetenekkapisi.org.tr adresinden Profil kısmına geçerek, bilgilerinizi tamamlayın.

- Özgeçmişinizi sisteme yükleyin.