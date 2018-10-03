Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Albayrak şunları söyledi: "Bu oran piyasa beklentileri ve Merkez Bankası çalışmaları açısından bakıldığında beklentilerin üzerinde. Piyasadaki fiyatlama ölçüsünde fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyatlama davranışının algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Demek ki, biz bu anlamdaki fiyatlamalarla daha yoğun bir şekilde mücadele edeceğiz. En kötüyü geride bıraktık.

Eylül ayı en kötünün olduğu bir aydı. Kür üzerinde spekülatif süreç yaşadık, bunu püskürttük. Eylülde attığımız adımlarla birlikte birkaç aylık sürecin etkilerinin kalıcı değil, daha somut gerçekçi adımlarla yürüyeceğimiz sürecin sinyallerini almaya başladık. Ekim ayında atılacak adımlarla bu süreç çok pozitif güçlü adımlarla seyredecek. Dengelenme sürecini görmeye başladık. Ticaret erbabı ve bunun takibi çok önemli. Vatandaşlar sahada, kamu görevlileri sahada. Son iki ayda 22 binden fazla şikayet geldi, biz etkin şekilde sahada mücadele ettik. Bu işin ciddiyeti açısından vatandaş merkezli çok yakın bir süreci ortaya koymamız lazım. Ekim çok daha somut neticelerin olacağı bir ay olacak. Ekim ile başlayan süreçte yıl sonuna kadar hedeflere yakın bir gerçekleşme olacağını görüyoruz. Bunlar için gerekli adımları atacağız.

Enflasyonda trendin ekim ayıyla birlikte kırılacağını düşünüyoruz.

"ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE SÜRECİ HAFTAYA AÇIKLANACAK"

Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşların tamamıyla önden görüşme yapacağız. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında süreç başlatacağız. Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele elzem. Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekün mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz."

MCKINSEY TARTIŞMASI: HERKESİN AKLINI ALIP BİZ YÖNETECEĞİZ

Kamuda tasarruf süreciyle ilgili konuşan Albayrak, "Türkiye'de sistem değişimi yaşadık. Türkiye rekabetçi bir pozisyona doğru ilerliyor. Yabancı firmalarla çalışılıyor deniyor. Devlet bu firmalarla dün çalıştı bugün de çalışıyor, ileride de çalışacak. Türkiye'den de danışman hocalardan katkı aldık. Biz yeni dönemde bir dönüşüm ofisi kurduk, görevine başladı. Bu yerli-milli ekip oluşturduk. Biz birçok firmadan dünyadaki örneklerle ilgili analiz ve raporlar aldık. Toplam üretilen elektrikte yerli payını artıracağız. Son rakam bu yıl geçen yıla göre yüzde 4'e yakın artış var. Yüzde 47'ler yüzde 51'lere çıkmış. Herkesin aklını alıp biz yöneteceğiz. Dedikoduyla vatandaşımız zihnini teslim etmesin. Bu ülkeyi en ufak bir sekteye uğratmadan güçlü Türkiye yolculuğunda ilerliyoruz " dedi.

"TÜRKİYE'YE ÖZGÜ MODELİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Danışmanlık firması McKinsey'le ilgili tartışmalara değinen Albayrak şunları kaydetti: "Birçok firmadan Dönüşüm Ofisi ile ilgili biz raporlama aldık. Sadece bu firmadan değil. Türkiye'ye özgü kendi modelimizi uygulama noktasında kendi milli aklımızı ortaya koyarak ofisi kurduk. Ofisin başında biz varız. Yarın öbür gün başka akıllara da soracağız."

"TÜRKİYE GELECEĞİNE SAĞLAM YÜRÜYECEK, ŞÜPHEMİZ YOK"

Bakan Albayrak, ABD'deki temasları hakkında da bilgi verdi. Albayrak şöyle konuştu: "Son bir ayda yoğun yurtdışı seyahati yaptık. Biz Türkiye olarak ağustos ve eylülde güçlü reflekslerle güçlü bir duruş sergiledik. Bu duruştan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin dostluğu da düşmanlığı da kıymetli. Türkiye dostluğu samimi şekilde ifade edenlerle yan yana sürdürmeye devam edecek. Türkiye vtanadaşı olduğunu ifade etmek yurtdışında çok büyük bir itibar meselesi. Türkiye'nin ekonomik durumu bütün temel göstergeleri çok güçlü. Kamu borçluluğunda en düşük ülkelerden biri, hanehalkında dünya ortalamasının hayli hayli altında. Geçen hafta Almanya'daydık. Türkiye'nin genç nüfusu var. Türkiye'nin geleceğine umutlu ve sağlam adımlarla yürüyeceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Bunu muhataplarımızla yapılan toplantıda çok net görüyoruz. Birilerinin yalanlarını algı üzerinden gerçekleştirmesine izin vermemeliyiz."

"SALDIRILAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRDİ"

Albayrak son olarak şu mesajı verdi: "Türkiye çok güçlü çok büyük potansiyeliyle dünyadaki bir elin parmakları kadar çok nadir ülkelerden biri. Tehdit ve saldırılar bağışıklık sistemimizi güçlendirdi. İhracat ithalat dengesi lehe doğru gelişiyor. Artık biz çok daha güçlü bir kapasiteye, dışarıya daha az bağımlı bir rekabet avantajı olan Türkiye haline geliyoruz. Türkiye bölgedeki konumu itibariyle özel sekter ve kaynak çeşitliliği itibariyle bölgedeki tek ülke. Turizmde dünyada en hızlı büyüyen ülkeyiz."