Bakan Albayrak: Enflasyonda ekim ayı itibarıyla yüzde 8'leri göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak ekim ayında enflasyonun yüzde 8'e gerileyeceğini söyledi.

berat-albayrak-YAYINDAN.jpg
berat-albayrak-YAYINDAN.jpg

31.10.2019 - 11:10 Son Güncelleme : 31.10.2019 - 11:25

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

Enflasyon eylülde tek haneye düştü (Yıllık % 9,26)

Enflasyon eylülde tek haneye düştü (Yıllık % 9,26)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı. Bakan Albayrak finansal piyasalarda normalleşmenin sağlandığını ve enflasyonda yüzde 8'e düşüşün görüleceğini söyledi.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

"Son 6 yıldır Gezi ile başlayan süreçte Türkiye sayısız saldırılara maruz kaldı.Bu ülkenin potansiyeli çok güçlü. Algı operasyonlarına karşı mücadele veriyoruz. Birileri hep algıyı başka yerlere çekmeye çalıştı. Ekonomi üzerinden oprasyon yapmaya çalıştılar. Korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Tarihin en büyük üç kur saldırısına maruz kaldığımız son 1 yılda tüm bu tehdit ve yaptırımlara rağmen emin adımlarla adım adım ilerliyoruz. Ekonomimizin sağlam altyapısıyla normalleşme sağlandı. Enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. Ekim ayı itibariyle yüzde 8'leri göreceğiz inşallah.

Eylül ayı itibariyle Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalat yapan firma sayısını geçti. Cari fazla vererek önemli bir başarı yakaladık. Tüm yılı yüzde 4'lük büyümeyle kapatmak istiyoruz.

Faiz indirimi kararları piyasaları rahatlattı. 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamlar kapatacağız. Konut kredisinde düşen faizler hareketliliği arttırdı. Ekonomik veriler olumlu sinyaller veriyor."

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...