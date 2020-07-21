Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor" dedi.

21.07.2020 - 13:50

Bakan Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan videolu açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. 

Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak" dedi.

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