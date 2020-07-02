Bakan Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı 02.07.2020 - 18:03

Bakan Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ihracatın haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığına işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" ifadesini kullandı.

Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,6’ya çıktığını, bu oranın altın hariç tutulduğunda yüzde 92,8 olduğunu belirten Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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