Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte saat 14.00'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) 61 sektör temsilcisiyle biraraya gelecek.
Toplantıda 21 Ocak'taki Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını yaptığı istihdam seferberliği değerlendirilecek.
İlk uygulama sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. 900'e yakın işadamının katılacağı toplantıda iş dünyasının talepleri de dinlenecek.
VİDEO: İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ PAKETİ NE GETİRİYOR? (PROF. DR. CEM KILIÇ YANITLADI)