Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.



Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz.



Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BizBizeYeterizTürkiyem#BirlikteBaşaracağız https://t.co/FSmg9yoJXL — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 2, 2020

Albayrak, dün de ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.