Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 12:29

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Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenlerimizin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceğiz

Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenlerimizin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceğiz

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.

Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Albayrak, dün de ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

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