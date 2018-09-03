Bakan Albayrak, geçen hafta bir araya geldiği Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'den sonra bugün de Londra'da bir dizi görüşmede bulundu.
Albayrak, İngiltere Devlet Bakanı Alan James Carter Duncan"ın yanı sıra Maliye Bakanı Philip Hammond ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Theresa May ile geçen hafta yaptığı görüşmenin ardından Bakan Albayrak'ın İngiliz mevkidaşı ile biraraya geleceği açıklanmıştı.
Bugünkü görüşmede, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ülkelerini de kapsayan yaptırımlarına karşı ortak hareket etme konusu ele alındı. Bakan Albayrak, İngiliz hükümetinin temsilcilerinin yanı sıra Londra'da yatırimcılarla da görüşüyor.
Bakan Albayrak Londra'da
NTV HaberEkonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra'da temaslarda bulunuyor.
Bakan Albayrak, geçen hafta bir araya geldiği Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'den sonra bugün de Londra'da bir dizi görüşmede bulundu.