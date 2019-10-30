Bakan Albayrak: Piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekonomi güven endeksinde yükselişin devam ettiğini bildirdi.

Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" dedi.

Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak. pic.twitter.com/6utQ2YSh7f — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 30, 2019

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise Perakende Ticaret Sektörü, Ekonomik ve İnşaat Sektöründeki güven endeksinin artışlarına ilişkin rakamlara yer verilerek, "Sektörel ve reel kesim güveninde yaşanan toparlanma ile Ekonomik Güven Endeksinde izlenen yükseliş devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.