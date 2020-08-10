Bakan Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;



"İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor."



İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.

Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.💪 https://t.co/rPbpl6ZG6y pic.twitter.com/y8VwU7dooD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 10, 2020