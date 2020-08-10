Bakan Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Bakan Albayrak, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" dedi.

NTV Haber 10.08.2020 - 12:43

Bakan Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;

"İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor."

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