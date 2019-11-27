Bakan Albayrak: Türkiye yüzde 4-5'lerde büyüyeceği bir çeyreğe doğru gidiyor

Bakan Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.



Ülkenin geçen yıl ekonomik anlamda üç büyük saldırıya maruz kaldığına işaret eden Albayrak, bu süreçte Türkiye'nin Arjantin'le aynı kefeye konulduğunu söyledi. Türkiye'nin de Arjantin gibi IMF ile anlaşması gerektiği yönündeki açıklamaların üzerinden bir yıl geçtiğini aktaran Albayrak, " 'Arjantin'den beter olur' dedikleri resmiyle karşı karşıyayken, bugün bir yıl geçti, biz anlaşmadık ve bir ihtiyacımız da yok. Türkiye, kendi kaynaklarıyla bu süreçten çıktı." diye konuştu.



Albayrak, büyümede üçüncü çeyrek için tahminlerin pozitife döndüğünü belirterek, "Piyasa beklentisi yüzde 1'lerde. Türkiye, dördüncü çeyrekte piyasa beklentisinin de ötesinde, aralıkta da bu ivmeyle devam ederse, bırakın yüzde 2-3'ü, 4-5'lerde büyüyeceği bir çeyreğe doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ülke tarihinde kendisi kadar eleştirilen, saldırılan ve hakaret edilen başka bakan olmadığını ifade eden Albayrak, "Kimi dava etmişiz? Biz doğru bilgilerle hareket edeceğiz." dedi.



HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ekonomiyi eleştirdiği için tutuklandığını söylediği kişinin, terör örgütü propagandası yapma suçundan tutuklandığının altını çizen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Meseleyi manipüle etmemek lazım. Soruyorlar, 'bir yasa mı hazırlıyorsunuz, eleştirenlerin hepsini içeri mi atacaksınız', böyle bir hazırlık yok, ben bilmiyorum. Her türlü şeyi söyleme özgürlüğü var ama birileri çıkıp SPK ve BDDK yasası ile mevzuatları kapsamında bir şirketin, kurumun, bankanın çalışanları ve yatırımcısı özelinde suç işliyorsa gerekli merciler bununla ilgili adım atar. 'Ekonomi kötü, işsizlik şöyle' denmesinde sıkıntı yok ama siz yasalar kapsamında suç işliyorsanız, gerekli kurumlar gerekli işlemleri yapar. Ben halka açık bir şirketin hisse senedini alıyorsam ve siz belirli bir noktada pozisyon alıp o şirketi batırmaya, operasyon çekmeye çalışıyorsanız bu suçtur."



"TÜRKİYE MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL"



Berat Albayrak, Türkiye'ye yönelik operasyonların tutmayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir muz cumhuriyeti değil, bunu buraya yazın. Seçime bir hafta kala bir ülkenin cebindeki Türk lirasına operasyon çekeceksiniz, 1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız, biz de izleyeceğiz öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kurumları buna izin vermez, bunu yapmak isteyenlere öyle bir dayak atar ki kurumlarımız bu yıl yine harika kar açıklayacak. Merkez Bankamız ve kamu bankalarımız tarihlerindeki en iyi hazinecilik karını (Hazine işlemlerinden elde edilen kar) açıklayacak. Hazine ve Maliye olarak çok mutluyuz." diye konuştu.



Bakanlık ve TÜİK gibi kurumlarda çalışan bürokratların AK Parti iktidarından önce bu görevlere gelmiş kişiler olduğunu bildiren Albayrak, "Enflasyon 45 olduğunda inanıyorum, 8,5 olunca inanmıyorum. Nasrettin Hoca gibi, kazan doğurunca inanıyorum, ölünce 'getir kazanımı'. Bin yıldır bu coğrafyada biz ne Bizans oyunları, ne şeytanlıklar gördük ama dimdik ayakta kaldık. Allah'ın izniyle en az bir bin yıl daha, mahşere kadar böyle olacak." dedi.



"RİSK ANALİZİ SİSTEMLERİ İLK DEFA BİRLEŞİYOR"



Albayrak, elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin eleştirileri de yanıtlayarak zamların ifade edildiği ölçüde olmadığını, elektrikte ve doğalgazda 2019 Kasım itibarıyla bir yıllık süreçte net yüzde 19'luk artış olduğunu kaydetti.



Büyük mükelleflerin vergi denetimlerine ilişkin yaptıkları düzenlemelere dikkati çeken Albayrak, bu anlamda çok dramatik ve stratejik bir değişim dönüşüm sürecinin başladığını, 2020 yılı vergi denetimlerinde çok daha etkin performans olacağını söyledi. Albayrak, "İlk defa Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesindeki risk analizi sistemlerini birleştiriyor. Gelirler ve denetim açısından çok önemli bir adım bu." diye konuştu.



"ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA YÜZDE 20 İSTİHDAM ARTIŞI"



Albayrak, 2002-2019 yıllarında özelleştirilen kurum, tesis ve işletmelerde İş Kanunu'na tabi çalışan işçi sayısının 72 bin 875 kişi olduğunu belirterek bu personellerden 9 bin 345'inin devirden sonraki süreçte yasal haklarıyla iş akdinin feshedildiğini ve personel sayısının 63 bin 530'a indiğini ifade etti. Geçen yıl sonu itibarıyla personel sayısının 88 bin 339 kişiye çıktığını ve özelleştirme kapsamında yaklaşık yüzde 20'ye yakın istihdam artışı yaşandığını vurgulayan Albayrak, şeker fabrikalarında da personel sayısının 2 bin 662 kişiden 3 bin 980 kişiye çıktığını kaydetti.



Türkiye'de üretilen elektriğin içindeki yerlilik payının yüzde 60'ın üzerine çıktığını aktaran Albayrak, bu gelişmenin ithalatın düşmesini ve yerli kaynakların artmasını sağladığını ifade etti. Albayrak, gerek Doğu Akdeniz'de gerek Karadeniz'de kendi sismik gemileriyle çok etkin ve güçlü saha çalışması yapıldığını ve Türkiye'nin 2020'lerde bu alanda çok güzel haberlere uyanacağını söyledi.



İİBF MEZUNLARI İÇİN GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI



Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, "İhtiyaç kapsamında iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İİBF) mezunları için gelir uzman yardımcılığı sınavı açmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.



Albayrak, Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi borçları olan gençler için de bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



"DEREYE SU GELİNCEYE KADAR KURBAĞANIN GÖZÜ PATLAR"



Bakan Albayrak'ın soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, son sözü milletvekillerine verdi.



CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Albayrak'ın iyimser tablo çizdiğini belirterek, "Bizim orada bir söz vardır 'Dereye su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.' diye. Kriz bir yıl içerisinde düzlüğe çıkar. Siz hala 1,5 yıl içerisinde düzeleceğini anlatıyorsunuz." dedi.



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise komisyon tutanaklarını göstererek "Şu tutanaklar muhalefetin geçtiğimiz yıl şu zeminde konuştuklarını içeriyor. Açıp baktığımda samimi söylüyorum, bu ifade sahipleri adına ben utanıyorum." diye konuştu.



Bunun üzerine İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "O konuşmalar bizi utandırmaz, utanılacak ne söyledik? Yeter bu kadar bayrak sallamak." ifadelerini kullandı.



Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun 2020 yılı bütçesi ile 2018 yılı kesin hesabı kabul edildi.