Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merakla beklenen "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"nı ilgili bakanlar ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıyla açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamasından satır başları;

"Yatırımcı güvenini çok ileriye taşıyacağız. Şimdi sıra kur dalgalanmalarında dengelenmeyi sağlamakta. Kurdaki hareket fiyat geçişkenliği oluşturdu. Bu nedenle eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Spekülatif ataklarla oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil.

Bütün paydaşların birlikte kazandığı bir tablo oluşturacağız. İşsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çalıştık. İş dünyamız ve birliklerimizle iletişime geçerek görüşmeler yaptık. Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmalarını talep ettik. Yüzde 10 indirim enflasyon sepetindeki tümmürünleri kapsıyor. Bu mücadeleye omuz verelim. Bu logoyla AVM'lerimizi süsleyeceğiz.

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN SİTE KURDUK

Bu kapsamda 'enflasyonlamucadele.org' diye bir site kurduk. Kampanyaya destek olmak isteyenler bu siteden dahil olabilir. Sözleşmelerde Türk Lirası'na geçiş, tüketici kredileri ve kredi kartı taksit oranlarına sınırlama adımlarını attık.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YILSONUNA KADAR ZAM YOK



Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. KDV iadeleriyle ilgili ödeme süreçlerini hızlandırıp yıl sonuna kadar başvuruları neticelendireceğiz.



BANKALAR FAİZ ORANLARINA YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK (AĞUSTOS'TAN GEÇERLİ)



Bankalar, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faizlerde kullandırılan kredilerin faizini yüzde 10 düşürecek. Kısmi çalışma devreye sokulacak. Şirketlerin işten çıkarması önlenecek.

VATANDAŞLARIMIZ İNDİRİM LOGOLU ÜRÜNLERİ TERCİH ETSİN

Ticaret Bakanlığı ALO 173 hattından şikayet takibi yapacak. Gıda enflasyonuna karşı önlemler çerçevesinde hal yasası değişecek. Fiyat takibi için ürün gözetimi kurulacak. Vatandaşlarımız yüzde 10 indirim logosu olan işyerlerini tercih etsinler. Sürece byüyk katkı veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür ediyorum."

İŞ DÜNYASINDAN ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK

VİDEO: EKONOMİSTLER ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINI NTV'DE YORUMLADI