Bakan Albayrak: Fırsatçılara söylüyorum, daha sert ve net tedbirler alacağız

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak DİTAP uygulamaya konuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı bugün gerçekleştirildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek" dedi.

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