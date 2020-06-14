Bakan Albayrak: Hedefimiz Türkiye'yi dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek
SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek" ifadelerini kullandı.
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