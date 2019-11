Bakan Albayrak: İstihdam noktasında iyi neticeler almaya başladık

Albayrak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.



Eylül ayında üç şey için "değişim" başlığı adı altında iş dünyasında ve ekonomideki değişimi ifade edecek şekilde yeni ekonomi programında bir sürecin adını koyarak yola çıktıklarını belirten Albayrak, bu çerçevede sorunları, ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendirerek adımlar atmak için il il gezmeye başladıklarını söyledi.



Albayrak, dördüncü duraklarının Karadeniz'in eşsiz güzelliklere sahip şehri Ordu olduğunu kaydederek, güzel ev sahipliği için herkese teşekkür etti.



Son 15 ayda ekonomide, eşine tarihte rastlanmamış bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:



"Ülkemize karşı başlatılan girişimlerin son halkası olan ekonomik saldırılara karşı güçlü bir refleks ortaya koyduk. Malumunuz Türkiye'yi terör örgütleriyle, devletin içinde yapılanmış sinsi bir yapıyla, darbe girişimleriyle durduramayanlar son dönemde biliyorsunuz ekonomimizi hedef alan adımlar attılar. Bunu biz ifade edip etmememiz önemli değil ama hedef alanların kendileri ifade ettikten sonra herhalde artık çok aleni bir şekilde Türkiye neyle karşı karşıya olduğunu görmeye başladı. Tehditlerin, şantajların, yaptırımların ardı arkası kesilmeden sayısız şeyleri duymaya başladık son dönemde, öyle değil mi? Gazeteler, televizyonlar, dünya medyası... Ne için tehdit, ne için şantaj, ne için Türkiye'yi bu manada köşeye sıkıştırmak?"



Albayrak, "Türkiye, Suriye'ye niye operasyon düzenledi?" sorusunu yönelterek, "Ülkenin bekasını tehdit eden tüm unsurları kaynağında bitirme noktasında Türkiye çok kararlı bir duruş sergiledi ve elhamdülillah milletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bunların her birini teker teker savuşturduk." değerlendirmesinde bulundu.



Yaşanan süreçlerin ekonomiye verdiği etkileri teker teker ortadan kaldırmaya başladıklarına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:



"Dedik ki 6 yıldır bize bu saldırılarla çok ciddi bir zaman kaybettirdiler. Bunu net görmemiz lazım. 2013 Haziranı'ndaki Gezi süreciyle başlayan, 3 tane ağaç, 5 tane ağaç, mesele ağaç değilmiş değil mi? Anladık sonra. 17-25 sözde, sonrasındaki darbe girişimi, 15 Temmuz, FETÖ, PKK, PYD, YPG... Her gün isim değiştirerek farklı üniforma ve buraya böyle arma dikerek oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ve devlet yapısı üzerinden Türkiye'ye yönelik tehditler. Bütün bu 6 yıllık süreçte Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye idealinden uzaklaşması için çok yoğun bir operasyona maruz kaldık.



Şimdi bu manada özellikle birçok açıdan olduğu gibi bu açıdan Türkiye artık yeni bir değişim hamlesi başlatarak yeniden o büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine kararlılıkla ilerleyelim. Kaybettiğimiz zamanı daha da hızlı koşarak kazanalım. İşte o yüzden il il gezerek iş dünyamızla daha yakın hemhal olarak, sorunların kaynağında çözümleri, geri dönüşümü nasıl olacak anlatmamız lazım."



"TEK HANELİLERİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"



Albayrak, son 15 ayı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Türkiye 3 büyük kur atağıyla karşı karşıya kaldı. Kuru en üst seviyeye çıkarmaya çalıştılar. Bunun sonucu olarak enflasyonu kontrol edilemez hale getireceklerdi. Sonra enflasyonu kontrolden çıkaracak, sonra Türkiye ekonomisi altından kalkılamayacak bir faiz yükü ile çökecekti ama ne oldu? Elhamdülillah başaramadılar. Önce bu saldırılarını savuşturduk. Sonra Türkiye'ye karşı böyle girişimlerde bir daha bulunmamaları için çok güçlü önlemler, adımlar atmaya başladık." ifadesini kullandı.



Enflasyondaki sürecin, ciddi anlamda iyi bir noktaya doğru hızla gittiğine işaret eden Albayrak, ilk günden itibaren gösterdikleri mücadelenin meyvelerini verdiğini aktardı.



Albayrak, "Türkiye'de tam bir yıl önce yüzde 25'lere ulaşan TÜFE yüzde 8,55'lere, yüzde 46 seviyesine çıkan ÜFE de yüzde 1,70 seviyesine indi. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla biz koyduğumuz hedef olan yüzde 12'nin altında, o civarlarda inşallah yılı kapayacağız ve özellikle 2020 ile birlikte kalıcı tek hanelileri güçlü bir şekilde görmeye başlayacağız. İşte bu da son dönemdeki bu faiz, enflasyon iyileşmelerimiz, reel ekonomi, faiz ve maliye anlamındaki hususlarda çok daha iyileşmesine sebep olacak." diye konuştu.



Berat Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birileri çıkacak, isimlerinin başında ekonomist, profesör yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, nereye hizmet etmeye çalıştığı, hangi tabloları çizerek, milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin, terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok, Türkiye teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor? 'Sivilleri öldürüyor.' diyor. Türkiye 4 milyona yakın Suriyeli mülteci insani değerler haftasında ev sahipliği yapan bir ülke, 'Türkiye sivilleri öldürüyor'. Öyle mi? Yalanın kuyruklusu. Böyle bir şey olabilir mi? İftira, operasyon, korkutma."



Bunları ve Türkiye üzerinden nasıl bir haksızlıkla oyun oynandığını gördüklerini anlatan Albayrak, "Büyük ve güçlü Türkiye idealinde mücadelemiz devam edecek. Ne diyorlardı? 'Faizler inmesin'. Faizler inerse ne olur? Dolar 10 lira olur, 12 lira olur, 25 lira olur. Böyle bir yalan bu. Ne oldu? Sadece son üç ayda bir puan yüzde 10 faizler indi. Dolar 10 lira oldu mu? Olmadı. Bundan kim mutlu oldu, kim mutsuz oldu? Bunların derdi ülke değil, bunların derdi faiz maliyetinin altında ezilecek olan üreticimiz de değil. Artık bitti. Artık bunlara da müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"CARİ FAZLA VEREN BİR NOKTAYA GELDİK"



Türkiye'nin borçluluk noktasında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'nin geçmişten bugüne tarihsel kırılganlıklarından en önemlisi cari açıkta, artık cari fazla veren bir noktaya geldiğini söyledi.



Albayrak, ağustos ayı itibarıyla 5,1 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek cari fazlasının verildiğine dikkati çekerek, "Bunu ihracatı artırırken ithalattaki köprünün düşmesiyle ama turizm gelirleri ama ekonomideki dengelenmeyle ve tüm bunu güçlü bir finansal koordinasyonla dünyadaki en başarılı hazinecilik örnekleriyle bir yılda ortaya koyduk." ifadesini kullandı.



Yerli ve daha düşük faizli bir finansman kaynağı değerlendirme noktasında bu yıl altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihaleleri gerçekleştirdiklerini aktaran Albayrak, 2019 yılı ekim sonundaki ihaleye kadarki toplam süreçte 82,3 ton altını ama yastık altı ama reel sektörden ekonomiye kazandıracak bir dönüşümü ortaya koyduklarını belirtti.



Albayrak, finansman tarafında da bütün ekibiyle birlikte önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "2019 yılında Bakanlığımızca izlenen strateji sayesinde sene başında bütçeye koyduğumuz 117 milyar liralık faiz ödeme bütçesini Allah'ın izni ile yıl sonu itibarıyla 100 milyarın altında 99 milyar lira gibi inşallah kapatacağız. Orada elde ettiğimiz tasarruflarla daha az ödediğimiz faiz maliyetleriyle ekonominin daha gelişmesi noktasında adımlar atacağız. Makroekonomik göstergelerin hepsinde tarihi sonuçlar aldık. Şimdi sırada sağlıklı ve sürdürülebilir güçlü bir büyüme dönemi var." diye konuştu.



"ŞU AN İTİBARIYLA GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"



Üçüncü çeyreğin çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Temmuz, ağustos, eylül. Özelikle bu noktadaki öncü göstergeler ekonomideki toparlanma eğiliminin ne yönde olduğunu bize gösteriyor. Şu an itibarıyla güçlü bir toparlanma sürecine girdiğimizi gösteriyor. Birkaç rakam bunu ispat ediyor. Ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı ile birlikte nereye gidiyoruz. Sadece 25 Ekim itibarıyla yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'ye yakın bir artışla hızla toparlanmaya başladık. 4A kapsamındaki toplam sigortalı işe başlayan insan sayısında eylül ayı itibarıyla 431 bin kişilik bir artış gerçekleşti. Bu son 10 yılın, 2017 Mart ayındaki 505 bin kişiden sonra en yüksek istihdam artışını eylül ayı itibarıyla ortaya koyuyor. Demek ki piyasada eylül ayından itibaren bu istihdam artışını görüyoruz. İstihdam noktasında iyi neticeler almaya başladık."



Albayrak, özellikle 2019 Haziran ayında 61 bin seviyesine kadar gerileyen aylık toplam konut satışının eylül ayında 147 bin seviyesine çıktığını ifade ederek, "İpotekli konut satışında ise yine haziran ayında 7 bin seviyesine kadar gerileyen aylık satışlar, eylülde 58 bin seviyesine ulaştı. Burada bir iyileşme var." dedi.



Ekim ayında aylık otomobil satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138 artarak yaklaşık 40 bine ulaştığına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:



"Bu ciddi bir artış ama yeterli değil, daha yeni yeni başladı. Daha da iyiye gidiyor. Bunun yanı sıra ekonomik aktiviteye ilişkin önemli göstergelerin başında gelen Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin 2018 yılı eylül ayında yüzde 42 seviyesinde iken yıl sonunda, bir yıl sonunda 2019 eylül ayında burada kritik eşik dünyada şu anda birçok ülke yüzde 50'nin altında ciddi bir sıkıntı yaşarken Türkiye bir yıl sonunda, 2019 yılı eylül ayında bu kritik eşik dediğimiz 50 eşiğini aştı ve güçlü üretimle toparlanma sürecini ortaya koyuyor."



"YENİ AÇILAN ŞİRKET SAYISI SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK EYLÜL AYI RAKAMINA ULAŞTI"



Albayrak, bunun yanında 1 yıl önce ekim ayında yüzde 75,2 seviyesinde olan ekonomik güven endeksinin bu yılın ekim ayında yüzde 89,8, yüzde 90'a ulaştığını ve burada yüzde 20'den fazla bir artışın söz konusu olduğunu vurgulayarak, eylül ayında yeni açılan şirket sayısı 7 bin 805 ile son üç yılın en yüksek eylül ayı rakamına ulaştığını bildirdi.



Bu öncü rakamların, pozitif büyümenin dördüncü çeyrekle birlikte çok daha fazla güçleneceğini vurgulayan Albayrak, son çeyrekte yüzde 4 ve üzerinde bir büyümeyle bütün yılı pozitif kapatacaklarının sinyallerini ortaya koyduğunu söyledi.



Bakan Albayrak, ekonomideki kazanımları, bu rahatlamayı ilk günden itibaren iş dünyasına, vatandaşlara, toplumun tüm kesimlerine yansıtma iradelerini her seferinde dile getirdiklerini belirterek, "Malatya'da geçen hafta istihdam odaklı kredi paketinin ve kurumsal faizlerdeki tarihi düşüşün indiriminin müjdesini verdik. 2014 Nisan ayından sonraki en düşük faiz oranına geçtiğimiz hafta itibarıyla kamu bankalarımız yüzde 11 ile 13 bandına inerek bu adımı attı. 5,5 yıllık süreçten sonra en düşük faizi yakaladık. Daha yeni başladık. Bu faizlerin daha da düşmesi lazım. Bu tek haneleri inşallah göreceğiz." diye konuştu.



"BUNLAR İNŞALLAH BAŞLANGIÇ"



Samsun'da bugün asgari ücretli vatandaşları ev sahibi yapacak modelin müjdesini verdiklerini anımsatan Albayrak, "Bu ay bitmeden detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak, ifade edecek. Türkiye tarihinde görülmemiş bir vade ve maliyetle inşallah alt ve orta gelir grubu kira ödediğinin bile altında uygun bir maliyetle inşallah ev sahibi, mülk sahibi olacağı bir modeli de hayat geçireceğiz. Bunlar inşallah başlangıç. İnşallah çok daha güzel, çok daha güçlü müjdeleri her geçen gün vermeye devam edeceğiz." dedi.



Albayrak, ivme paketine değinerek, "Doğrudan sanayicilerin ve esnafın desteklenmesi amacıyla kamu bankaları başta olmak üzere diğer farklı bankaların da desteğiyle sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme için 3 kamu bankası öncülüğünde ivme paketi başarı ile yoluna devam ediyor. Bu çerçevede özellikle reel sektörün desteklenmesi noktasında bu ivme kredisi sadece 4 ayda bu amaca hitap ediyor." ifadesini kullandı.



Özellikle Ordu'da kara yolları altyapı noktasında, DSİ, sulama altyapısı anlamında ve OSB'ler noktasında çok önemli adımları çok kısa sürede atacaklarını belirten Albayrak, şunları söyledi:



"İnşallah bu kara yolu, Sivas hikayesi 2020, 2021. Bunlar tamamlanıyor. Allah'ın izniyle bunları bitiriyoruz. Bakanlarımızla bu konuda hızlı adımları atacağız. Demir yolu altyapısıyla ilgili Allah'ın izniyle bu adımları atacağız. Üreticilerimize vereceğimiz destekle üretim hedeflerimizle arzı güçlendirerek, üretimi artırarak, sanayicimize, üreticimize rekabet gücü sağlayarak büyümede de enflasyonda da tüm bu hedeflerimize ulaşacağız."