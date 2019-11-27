Bakan Albayrak: Kurda istikrar sağladık

Bakan Albayrak'ın sunumundan satır başları şöyle;



"2019 yılında işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor.



Işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 11,8 olacak.



Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6 ve 2022'de yüzde 4,9 olacak.



Bankacılık sektörü sağlam yapısını koruyor.



Bankacılık sektörünün sermaye yapısı, riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.

Kurda istikrar sağladık. İvme finansman paketiyle 33 milyar TL kredi, firmaların imkanına sunuldu.

2020'de mali disiplin kararlılıkla devam edecek.

Tasarruf adımları atmaya devam edeceğiz."

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