Bakan Albayrak'tan '1 milyon yazılımcı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı" projesine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, proje için "Tarihi bir istihdam hamlesi" dedi.

Anadolu Ajansı 21.04.2020 - 10:48

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada;

“#1MilyonYazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak. #BirlikteBaşaracağız” ifadelerine yer verdi.

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