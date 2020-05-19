Bakan Albayrak'tan 19 Mayıs paylaşımı

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:



Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik.



Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz. 👊#19Mayıs1919 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/oceCWZpJoh — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 19, 2020

Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz.