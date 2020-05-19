Bakan Albayrak'tan 19 Mayıs paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Twitter'dan mesaj yayımladı.

Anadolu Ajansı 19.05.2020 - 12:28

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Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. #19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz.

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